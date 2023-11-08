В МЧС заявили о нехватке 2 млрд рублей для достройки центра обучения горноспасателей

Речь идет о Национальном аэромобильном центре подготовки шахтеров и горноспасателей в Новокузнецке

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. МЧС России сообщило о нехватке финансирования для достройки Национального аэромобильного центра подготовки шахтеров и горноспасателей в Новокузнецке. Об этом в рамках правительственного часа в Госдуме сообщила замглавы МЧС РФ Валентина Антропова.

"Работа продолжается, не останавливается. Основные объекты центра - по ним ведется строительство, и потребность, которая нам необходима, - около 2 млрд рублей. Надеемся, что потребность будет поддержана", - сказала она.

По словам Антроповой, финансирование на достройку центра не было заложено в бюджет на 2024-2026 годы. При этом из всех объектов центра денег не хватает на три объекта. "Мы надеемся, что в следующем году мы, безусловно, получим поддержку и министерства финансов и правительства РФ", - добавила она.

В январе 2022 года президент РФ поручил федеральному правительству и правительству Кемеровской области не позднее 2024 года завершить строительств Национального аэромобильного центра подготовки шахтеров и горноспасателей в Новокузнецке. Софинансирование на достройку было предусмотрено за счет федерального бюджета. В центре будет вестись подготовка и переподготовка горноспасателей и шахтеров. Последних планируют учить навыкам самоспасения и оказания первой помощи. Также планируется, что горноспасатели из центра смогут оперативно вылетать самолетами Ил-76 на аварии не только в России, но в любую точку мира.