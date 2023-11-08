Слуцкий выразил соболезнования в связи с гибелью главы фракции ЛДПР в парламенте ЛНР

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя фракции либерал-демократов в Народном совете (парламенте) Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаила Филипоненко.

"Несколько часов назад в результате террористического акта, организованного укронацистами из киевской хунты, погиб Михаил Филипоненко, наш коллега, руководитель фракции ЛДПР в Народном совете Луганской Народной Республики. <...> От лица всех партийцев приношу соболезнования родным и близким Михаила. Мы скорбим вместе с вами", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Лидер ЛДПР отметил, что Филипоненко был настоящим героем, отдавшим всего себя на благо Русского мира. "Михаил стоял у истоков создания народного ополчения ЛНР, противостоял нацизму ради спокойствия своих соседей, друзей, родных - всех жителей республики. Всегда бескомпромиссно оказывал сопротивление тем, кто пытался посеять смуту на Луганской земле. Мы не забудем. Мы не простим. Память о Михаиле Филипоненко сохранится навсегда", - заключил глава ЛДПР.

Филипоненко родился 20 июня 1975 года в Ворошиловграде (ныне Луганск). В 1998 году окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности "промышленное и гражданское строительство". В 2006-2010 годах был депутатом Ленинского районного совета Луганска. В 2014 году вступил в народное ополчение. Проходил военную службу до 2022 года. В Народном совете ЛНР депутат руководил фракцией ЛДПР.