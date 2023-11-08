В Вологодской области планируют расширить меры поддержки для бойцов СВО

Изменения в законодательстве позволят закрепить право раненых участников специальной военной операции на бесплатное социальное обслуживание с учетом индивидуальных потребностей

ТАСС, 8 ноября. Бойцам специальной военной операции (СВО) после ранений предоставят в Вологодской области бесплатное социальное обслуживание на дому и в полустационаре. Соответствующие изменения внесены в региональные законы и одобрены на заседании областного правительства, сообщила пресс-служба губернатора области.

"Поддержка наших воинов - одна из приоритетных задач, которую я ставлю перед командой. Расширять меры поддержки необходимо: в регион возвращаются раненые бойцы, в их числе есть и те, кому требуется уход и реабилитация. Считаю, что эту помощь они должны получать бесплатно", - привела пресс-служба слова временно исполняющего обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Изменения в действующем законодательстве позволят закрепить право раненых бойцов СВО на бесплатное оказание социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей. Если военнослужащий получит увечье или ранение, которое повлечет частичную или полную утрату способности к самообслуживанию, он сможет бесплатно получать социальные услуги на дому или на базе организации социального обслуживания.

Отмечается, что новые меры поддержки позволят обеспечивать долговременный уход на всех этапах лечения и реабилитации участников СВО и их всестороннюю поддержку. Изменения в законы будут рассмотрены на ближайшем заседании областного парламента и вступят в силу в декабре 2023 года, добавили в правительстве.

С начала СВО в регионе введены выплаты по 100 тыс. рублей единовременно и по 10 тыс. ежемесячно мобилизованным, добровольцам и контрактникам, а призванным в именные подразделения - по 300 тыс. рублей единовременно, а также организована необходимая медпомощь и реабилитация бойцов. При тяжелом ранении выплачивается по 100 тыс. рублей, при увольнении из-за увечья - по 500 тыс. рублей, в случае гибели - по 1 млн рублей семье бойца в дополнение к федеральным мерам поддержки. Помимо этого, сформированы социальные паспорта семей военнослужащих, введены льготы для них и членов их семей.