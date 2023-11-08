В Якутске реализовали первый этап проекта нового полигона ТКО

Общая площадь застройки занимает 46 га

ЯКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/. Первый этап строительства нового полигона на 27-м км Вилюйского тракта реализовали в Якутске, созданы первые участки для размещения отходов (две карты из пяти). Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по стратегическому развитию ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)" Лев Соров.

"Реализован первый этап этого проекта. <...> Общая стоимость реализации двух этапов - ориентировочно 4 млрд [рублей]. Сейчас полностью закончен первый этап, готов к эксплуатации", - сказал он.

Общая площадь застройки занимает 46 га. Акт приемки объекта ожидается в ноябре. Второй этап предусматривает работы в 2024-2027 годах для создания оставшихся карт. Первый этап обеспечивает эксплуатацию полигона на 10 лет. Соров отметил, что есть производственная зона, включающая в себя карты, очистное сооружение. Обустроен КПП, предусмотрены административное здание для персонала, мастерская с зонами ремонта с гаражом, здание для хранения горюче-смазочных материалов и помещение для хранения инвентаря, а также дизельная электростанция для работы в случае отключения электроэнергии.

Как отметил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов, новый полигон станет первым объектом размещения отходов, построенным на многолетней мерзлоте. В Якутске в 2024 году будет создан комплекс, направленный на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который, помимо полигона, включает в себя проект мусороперегрузочной станции с элементами сортировки на 8-м км Вилюйского тракта. Проект комплекса реализуется благодаря региональному проекту "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология", который инициировал президент России Владимир Путин.

"Мы начали реализовывать в текущем году этот объект [мусороперегрузочную станцию], строительная готовность - чуть более 5%", - сказал Емельянов. Стоимость объекта составляет порядка 2,3 млрд рублей.

По данным регионального правительства, в Якутии за пять лет созданы и реализуются 15 стратегически важных объектов обращения с ТКО: 10 объектов обработки и размещения и 5 объектов обезвреживания. В ближайшие годы планируется ввод в эксплуатацию 9 объектов в различных районах Якутии: полигон комплексной обработки ТКО Мирнинского района, полигон комплексной обработки ТКО Нюрбинского района, полигоны комплексной обработки ТКО Мегино-Кангаласского района, Алданского района, города Вилюйска и поселка Кысыл-Сыр Вилюйского района и мусоросортировочные комплексы ТКО Усть-Алданского района и Нерюнгринского района.