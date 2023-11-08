В Херсонской области перезапустили работу школы журналистики

Занятия в медиашколе планируют проводить как онлайн, так и офлайн

ГЕНИЧЕСК, 8 ноября. /ТАСС/. Медиашкола для подготовки журналистов и блогеров вновь начала работать в Херсонской области, передает корреспондент ТАСС из лектория российского общества "Знание" в Геническе, на базе которого перезапустили проект.

Впервые проект запустили на базе телерадиокомпании "Таврия" в Херсоне до занятия города украинскими войсками. Выпускниками стали 15 молодых людей, которые сейчас работают в СМИ Херсонской и Запорожской областей.

"Мы продолжаем славные традиции той медиашколы, которая была год назад создана в Херсоне. Причем занятия там вел и безвременно ушедший от нас [замглавы ВГА Херсонской области] Кирилл Стремоусов. В данном случае мы перезапускаем проект, чтобы и студентов, обучающихся в херсонских вузах, прежде всего в педагогическом университете, и старшеклассников, юнкорров, в том числе работающих в Юнармии, подтягивать и прокачивать по медиаспециальностям", - рассказал журналистам первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты России, заведующий кафедрой журналистики Херсонского педагогического университета, председатель регионального отделения Союза журналистов России Александр Малькевич.

По его словам, занятия в медиашколе планируют проводить онлайн и офлайн. "Скорее всего, раз в месяц будут приезжать федеральные спикеры, чтобы живьем делиться секретами профессии, отвечать на вопросы. И это здорово для молодых ребят, чтобы можно было на равных пообщаться, в том числе с людьми, которые работают в Москве, Санкт-Петербурге, больших наших регионах. Конечно, будут коллеги из Крыма приезжать тоже, делиться опытом, в том числе разговаривать о профессиональных стажировках", - добавил Малькевич.

Гарантированное трудоустройство

И.о. начальника управления информполитики Херсонской области Евгений Брыков отметил, что власти региона окажут поддержку выпускникам медиашколы. "Мы гарантировано трудоустроим ребят, которые получат квалификацию, во все наши местные СМИ, в которых они пожелают работать - это и ТРК "Таврия", радио "Таврия", информационные ресурсы официальные - сайты и информационные агентства, газеты - областная газета "Надднепрянская правда", муниципальные газеты. В принципе, если человек готов дальше учиться и получать навыки, у него есть возможность заходить и в органы власти", - сказал Брыков.

Гендиректор ТРК "Крым", председатель крымского регионального отделения СЖР Вадим Первых отметил, что "не секрет, что журналистика сейчас испытывает крайний дефицит в кадрах в любой области". "То, что делают коллеги из херсонского и запорожского отделений Союза журналистов России - это большое подвижничество, и наша задача - им помогать. Помогать ресурсами крымских СМИ: мы предоставляем возможность для абсолютно бесплатной полноценной стажировки. Готовы помогать с трудоустройством, сотрудничаем с нашим профильным институтом", - рассказал Первых.

На установочном занятии с лекцией для учеников медиашколы выступил заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий. "Медиашкола, я надеюсь, будет работать долго и успешно, через нее пройдет много молодых людей, школьников, которые хотят стать журналистами. У части этих школьников все желание отобьется стать журналистами, что очень хорошо - они не придут в профессию к нам. А те, кто убедятся в том, что это то, что им нужно, они готовы сойти с ума и круглосуточно 24/7 быть в профессии, бегать с микрофонами, телекамерами по всей стране и всему миру, включая Антарктиду - брать интервью у пингвинов, то милости просим, ждем, нам нужны ребята заряженные, энергичные, которые придут нам на смену", - отметил Вишневецкий.