На участие во Всемирном фестивале молодежи подали заявки более 40 тыс. волонтеров

Прием заявок досрочно прекратят 15 ноября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Прием заявок от волонтеров на участие во Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) будет досрочно прекращен 15 ноября в связи с тем, что уже подано более 40 тыс. заявок. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

"В волонтерский корпус Всемирного фестиваля молодежи подали заявки более 40 тыс. молодых людей. В связи с более чем восьмикратным превышением количества регистраций кандидатов в добровольцы ВФМ-2024 срок подачи заявок сокращен до 15 ноября 2023 года", - сказано в сообщении.

Всего в организации и проведении фестиваля смогут принять участие 5 тыс. волонтеров из всех регионов России. В подготовке добровольцев участвуют 27 центров привлечения и подготовки волонтеров по всей России. Со 2 октября на их базе проходит конкурсный отбор добровольцев. Формирование итоговых списков волонтеров состоится после завершения собеседований кандидатов.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что на Всемирный фестиваль молодежи в целом поступило свыше 160 тыс. заявок из более чем 180 стран. В свою очередь председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров сообщил, что от детей поступило более 30 тыс. заявок.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году. Участие в нем примут 20 тыс. человек (в том числе 1 тыс. детей в возрасте от 14 до 18 лет). Они будут отобраны после прохождения конкурсных заданий. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Региональная программа пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.