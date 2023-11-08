На конференции в Петербурге представят рассекреченные архивы о Курской битве

"Одиннадцатые Волконские чтения" пройдут с 14 по 16 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Рассекреченные документы о Курской битве впервые представят на Международной научно-практической конференции "Одиннадцатые Волконские чтения", которая пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС начальник научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона России) Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Эдуард Коршунов.

"Мероприятие приурочено к 260-летию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, на нем мы, среди прочего, представим архивные документы о Курской битве, а также о сражениях на северном театре военных действий. Документы действительно были раньше на секретном хранении, и часть из них будет впервые представлена на конференции", - сказал Коршунов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Как, в свою очередь, отметил руководитель Информационного историко-научного центра - Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Александр Букреев, популярность конференции в научном и военном сообществе в 2023 году превысила все ожидания. Исследователи, архивисты, военные историки и прочие участники соберутся в Петербурге со всей страны, в том числе из новых регионов.

"Мы приглашаем очень широкий состав участников, это не только военные историки, но и представители вузов, библиотек, архивов, общественности - всех тех, кто занимается прямыми исследованиями и тех, кто обеспечивает источники и базу этих исследований от Владивостока до Калининграда. Это и Хабаровск, и Барнаул, и Петрозаводск, и Москва, и Санкт-Петербург, и Новосибирск, Прохоровка, - то есть очень много участников, и в этом году их много как никогда. Также с докладом выступит ученый секретарь Государственной библиотеки Донецка", - отметил Букреев.

По его словам, в конференции примут участие исследователи из Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, а также обучающиеся в военных академиях, которые представляют другие страны. Впервые в чтениях примут участие представители Республики Союз Мьянма. За время проведения конференции выступят 22 доктора наук, 6 доцентов и 9 профессоров - на основе их докладов и лекций опубликуют 67 статей.

Работу конференции поделят на четыре секции - первые две будут отвечать за вехи истории Генерального штаба Вооруженных сил России с момента его зарождения в эпоху Петра Великого до сегодняшних дней. Третья секция будет посвящена историческим документам в архивах, библиотеках и других учреждениях. Четвертая - цифровой среде и информационным технологиям, которые используются сейчас в военных библиотеках и архивах.