Крупнейший в истории аукционов голубой бриллиант продали за $43,8 млн

По словам главы международного ювелирного отдела Christie's Рахулы Кадакии, "это огромная сумма, учитывая то, что происходит в мире сегодня"

ЖЕНЕВА, 8 ноября. /ТАСС/. Cамый крупный из когда-либо выставлявшихся на торги безупречных бриллиантов ярко-голубого цвета под названием Bleu Royal ("Королевский синий") был продан за $43,8 млн на аукционе Christie's в Женеве во вторник. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя аукционного дома.

По словам главы международного ювелирного отдела Christie's Рахулы Кадакии, "за этот камень было выручено почти $44 млн". Он отметил, что "это огромная сумма, учитывая то, что происходит в мире сегодня". Глава ювелирного отдела Christie's в Женеве Макс Фосетт пояснил, что уникальность бриллианта, вставленного в кольцо, заключается в его насыщенной голубой окраске и безупречной грушевидной форме.

Согласно данным аукционного дома, Bleu Royal весом 17.61 карата представляет собой один из самых крупных алмазов, когда-либо обнаруженных. За более чем 250-летнюю историю аукционов Christie's на продажу до сих пор выставлялись только три фантазийных бриллианта голубого цвета весом более 10 карат: Bulgari Blue в 2010 году (продан за $15,7 млн), Winston Blue в 2014 году ($23,8 млн) и Oppenheimer Blue в 2016 году ($57,5 млн).