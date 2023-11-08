В ЛНР заявили, что более 330 тыс. жителей региона получают пенсию по законодательству РФ

Прием заявлений на пересмотр пенсий в республике продлится до 29 февраля 2024 года.

ЛУГАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Более 330 тыс. жителям Луганской Народной Республики пересчитали пенсии по российскому законодательству, сообщила в Telegram-канале пресс-служба правительства республики.

"Для 333,4 тыс. жителей республики произведен перерасчет пенсий по российскому законодательству", - говорится в сообщении.

17 октября в правительстве ЛНР сообщали, что более 280 тыс. жителям республики пересчитали пенсии по законодательству России.

С 1 марта заявления о пересмотре пенсий в клиентские службы Фонда пенсионного и социального страхования России по региону подали больше 317 тыс. жителей региона.

1 марта управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по ЛНР Татьяна Васильева сообщала, что в республике начался прием заявлений на пересмотр пенсий, процедура продлится до 29 февраля 2024 года.

17 февраля президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях пенсионного обеспечения граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, он вступил в силу 1 марта. Согласно документу, пенсии будут начислять в заявительном порядке, а необходимые для назначения таких выплат документы на украинском языке примут без перевода. Если после перерасчета размер российской пенсии окажется меньше выплат, которые гражданин получал ранее, то к такой пенсии установят доплату в размере соответствующей разницы.