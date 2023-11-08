В КЧР по программе догазификации бесплатно газифицировали более 3,8 тыс. домов

Всего с начала действия программы жители Карачаево-Черкесии подали 4,6 тыс. заявок и заключили 4,1 тыс. договоров на технологическое присоединение к газораспределительным сетям

ЧЕРКЕССК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) бесплатно газифицировали более 3,8 тыс. домов в рамках программы догазификации, сообщили в региональном правительстве.

Ход исполнения программы социальной догазификации в субъектах РФ обсудили на заседании федерального штаба по газификации под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.

"Более 3,8 тыс. домов бесплатно газифицировано в КЧР в рамках программы догазификации. Так, из 5 596 домовладений потенциально пригодных к газификации, на сегодняшний день газовая инфраструктура доведена до границ 3 802 домов, а в 2 039 уже выполнен пуск газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства КЧР.

Отмечается, что всего с начала действия программы социальной догазификации жителями Карачаево-Черкесии было подано 4 666 заявки и заключено 4 186 договоров на технологическое присоединение к газораспределительным сетям.