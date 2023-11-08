Порядка 1,5 млн россиян оформили карту болельщика через "Госуслуги"

С 1 декабря 2022 года карта обязательна для прохода на все матчи Мир - Российской премьер-лиги

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Около 1,5 млн россиян оформили паспорт болельщика через портал "Госуслуги". Об этом сообщил журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в кулуарах форума Finopolis.

"1,5 млн [оформили паспорт болельщика] через "Госуслуги", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос ТАСС о числе оформивших карту болельщика.

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи Мир - Российской премьер-лиги.