Около 9 тыс. семей в Подмосковье получили выплату к юбилею совместной жизни

Выплату могут получить семьи, которые живут в браке более 50 лет

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Около 9 тыс. семейных пар в Московской области, состоящих в браке более 50 лет, с начала года получили выплату к юбилею совместной жизни. Об этом сообщила журналистам министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

"В Подмосковье с начала года порядка 9 тыс. семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни. Ее могут получить семьи, которые живут в браке более 50 лет. Оформить выплату может один из супругов, имеющих место жительства в Подмосковье", - сказала она.

Болатаева уточнила, что заявление на выплату нужно подать один раз на региональном портале госуслуг, а далее выплата будет поступать автоматически к каждой юбилейной дате.

"Размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тыс. рублей, 55 лет - 6 тыс. рублей, 60 лет - 7 тыс. рублей, 65 лет - 8 тыс. рублей, 70 лет и более - 9 тыс. рублей. В следующем году на услугу предусмотрено порядка 64,4 млн рублей", - уточнили в Министерстве социального развития Московской области.