Эксперт заявил, что России с учетом новых вызовов нужна стратегия миграционной политики

Новый документ должен учитывать все виды миграции, потребности регионов, рынка труда и "все оптимизировать", считает член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Растущие вызовы в сфере миграции диктуют необходимость разработки в России полноценной Стратегии государственной миграционной политики, действующая концепция в этой сфере в определенной степени устарела. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох на круглом столе, посвященном роли гражданского общества в противодействии провокациям на национальной почве.

В настоящее время в России реализуется Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы, ее утвердили указом президента РФ от 31 октября 2018 года.

"За этот период ситуация существенно изменилась, появились новые угрозы, внешние угрозы, ведется специальная военная операция. Сирия, Афганистан, некоторые государства в Европе создают новую ситуацию, есть серьезные проблемы и внутри страны. По нашему мнению, настало время серьезно пересмотреть концепцию миграционной политики, которая действительно сработала, сделала очень многое, <…> но это уже в определенной степени устаревший материал, и пришло время разрабатывать настоящую Стратегию государственной миграционной политики", - сказал Волох.

По его словам, стратегия должна учитывать все виды миграции, потребности регионов, рынка труда и "все оптимизировать". Как пояснил эксперт, речь идет не только о трудовой миграции, но и об учебной, научной, туристической, спортивной, "гостевой" миграции и других ее проявлениях.

"В этом документе надо четко обрисовать те стратегические направления, к которым стремится Российская Федерация в сфере миграции населения, прежде всего, обеспечивая нашу национальную безопасность и в то же время решая вопрос социально-экономического, демографического и другого развития страны. Надо не забывать, что к нам присоединились еще ряд новых территорий, в которых предстоит <...> существенная работа, касающаяся социально-экономического развития", - отметил Волох.

По его мнению, для разработки Стратегии государственной миграционной политики следует создать рабочую группу под руководством администрации президента, привлечь к этой работе как органы государственной власти, так и различные общественные организации и советы.