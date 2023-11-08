В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за дождей и сильного ветра

Жителям рекомендовали не посещать горно-лесную местность и не выходить на набережные

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Республике Крым на 9 ноября из-за прогнозируемых дождей и ветра до 22 м/с, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

"Ночью и утром 9 ноября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах - сильные, усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Региональный главк МЧС рекомендовал жителям не посещать горно-лесную местность и не выходить на набережные.