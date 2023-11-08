8 ноября, 13:16

Модельер принцессы Дианы выставил на торги копии пяти ее известных платьев

Аукцион пройдет 7 декабря в деревне Ланнер в графстве Корнуолл

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Модельер принцессы Дианы (1961-1997) Жак Азагури, уроженец Марокко, выставил на аукцион в Англии копии пяти ее самых известных платьев. Об этом сообщает газета The Times.

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Дубликаты Азагури делал одновременно с оригиналами и оставлял себе. Среди них - красное, в котором она появилась в Музее коллекции американского мецената Пегги Гуггенхайм в Венеции, черное, в котором принцесса была на гала-концерте по случаю 100-летия Британской галереи Тейт, а также бледно-голубое, в котором она в последний раз показалась на публике.

К одному из нарядов прилагается благодарственное письмо Дианы, адресованное Азагури, на бланке Кенсингтонского дворца. "Я очень рада, что мне в день рождения подарили такое красивое платье. Спасибо вам за то, что вы сделали этот день особенным", - говорится в нем.

Как вспоминает модельер, "визиты принцессы были очень непринужденными, ей нравилось здесь болтать с девчонками". "Она не просила меня создать для нее какое-то конкретное платье, она знала, что может прийти и найти что-то особенное для себя, что мы сможем изготовить уникальный наряд на любой случай", - добавил Азагури. Торги состоятся 7 декабря в деревне Ланнер в юго-западном графстве Корнуолл. 

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