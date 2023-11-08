Прием заявок на конкурс "Арт-проект: Моя Москва" по двум направлениям завершили

Итоги конкурса подведут 30 ноября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс "Арт-проект: Моя Москва" по направлениям "Макет" и "Проект", по которым 16 и 17 ноября пройдет защита работ перед членами жюри, завершен. Подано 180 заявок, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы Сергей Левкин.

"Итоги конкурса подведут 30 ноября, церемония награждения состоится в декабре. <...> На новое в этом году направление "Проект" подано 53 заявки. Участники создавали свой проект комфортной среды. Это все, что может сделать город лучше: от сортировки мусора до благоустройства территорий", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба ДГП.

Руководитель департамента уточнил, что по направлению "Макет" было подано 127 заявок. Студенты и ученики московских и подмосковных школ, колледжей и вузов представили на конкурс традиционные макеты и 3D-модели. По сравнению с прошлым годом количество поданных работ значительно выросло, по направлению "Макет" всего было 100 работ.

"Полученный опыт проектной работы в данном направлении крайне важен сегодня и соответствует градостроительному развитию Москвы по формированию комфортной и безопасной городской среды, чему мэр Москвы Сергей Собянин уделяет большое значение", - резюмировал спикер.