На Ставрополье впервые направят 50 млн руб. на ремонт детских площадок в 2024 году

Финансирование предполагает благоустройство 41 детской площадки по всему краю

СТАВРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Региональную программу благоустройства детских площадок впервые запустят на Ставрополье в 2024 году. Объем финансирования составит 50 млн рублей, сообщила первый замминистра ЖКХ края Ольга Силюкова.

"Новым направлением в работе министерства в 2024 году станет реализация мероприятий по благоустройству детских площадок на территории муниципальных образований края. В проект бюджета на эти цели включено 50 млн рублей. Указанные средства планируется распределить между муниципальными образованиями края в зависимости от численности населения", - сказала она на публичных бюджетных слушаниях в думе Ставрополья.

Финансирование предполагает благоустройство 41 детской площадки по всему краю. В краевом министерстве ЖКХ разработали три типовых проекта детских площадок, которые будут рекомендовать муниципалитетам для использования. Зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко отметила, что программа предполагает и ремонт детских площадок на территории многоквартирных домов.