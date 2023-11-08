В мероприятиях в честь Парада 1941 года приняли участие более 12 тыс. школьников Москвы

В частности, для участников пятидневных сборов в оздоровительно-образовательном центре "Патриот" и воспитанников Морского центра имени Петра Великого состоялись уроки мужества

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Свыше 12 тыс. школьников в Москве приняли участие в маршах, брейн-рингах и уроках мужества, которые прошли в школах в честь военного Парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В школах Москвы состоялись мероприятия, посвященные Дню воинской славы России в честь 82-й годовщины военного Парада на Красной площади. В них участвовали более 12 тыс. столичных школьников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кадеты и юнармейцы посетили уроки мужества в образовательных организациях, на которых узнали об истории праздника, значимости Парада 1941 года, роли этого события в ходе Великой Отечественной войны. Затем учащиеся присоединились к торжественным митингам и прошли маршем на территории школ. Уроки мужества также состоялись для участников пятидневных сборов в оздоровительно-образовательном центре "Патриот" и воспитанников Морского центра имени Петра Великого.

В центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил юнармейцы соревновались в брейн-ринге - отвечали на вопросы о сражениях и выдающихся военных деятелях. Учащиеся присоединились к онлайн-уроку "Три парада 1941 года" о значении парадов в Воронеже, Куйбышеве, Москве. В пресс-службе добавили, что 10 ноября в Музее Победы пройдет Единый день московской юнармейской клятвы, посвященный Параду 7 ноября 1941 года на Красной площади. Более 600 школьников вступят в ряды юнармейцев.