В проектах АНО "Россия - страна возможностей" за год приняли участие тысячи жителей ЛНР

Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад, заявил глава республики Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Представительство АНО "Россия - страна возможностей" в Луганской Народной Республике отметило год с начала своей работы в регионе, за это время тысячи жителей республики приняли участие в проектах президентской платформы. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Ровно год назад у нас начала работать команда автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". <…> Сегодня платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад. Год назад территорию новых возможностей открыли для себя и тысячи жителей нашей республики - они активно участвуют в мероприятиях, которое АНО "Россия - страна возможностей" проводит во всех регионах. <…> Проекты платформы помогают каждому участнику почувствовать себя частью большого народа, который строит будущее своей великой страны. Поздравляю представительство АНО в Луганской Народной Республике с первой годовщиной и отличным результатом работы", - сказал он в Колонном зале Луганска в ходе празднования первой годовщины работы президентской платформы в ЛНР.

Глава Минобрнауки республики Иван Кусов, в свою очередь, отметил, что проекты президентской платформы - это "прорыв и в части работы с талантами, в части работы с молодежью, в части вообще кадровой политики" страны.

В рамках празднования первой годовщины с начала работы президентской платформы в ЛНР участники проектов - жители республики приняли участие в панельных дискуссиях и мастер-классах по организации командной работы.

Президентская платформа официально объявила о своем присутствии в Донбассе в июне 2022 года: в Луганске на площадке Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского состоялась презентация первого сезона специального проекта "Пишем будущее". После вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ руководство платформы приняло решение о создании команд для работы в Донбассе. Началом работы команды платформы в ЛНР считается 8 ноября 2022 года.