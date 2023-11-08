Путин навестил детей в центре Рогачева

Глава государства привез каждому пациенту подарки

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин навестил пациентов Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Глава государства интересовался здоровьем детей и каждому привез подарки.

Путин заглянул в двухместную палату, где познакомился с двумя девочками Адилей и Женей. Врачи кратко рассказали историю болезней каждой из них. Адиля уже перенесла сложнейшую операцию по удалению доброкачественной, но сложно расположенной опухоли. По словам детского онколога Николая Грачева, новообразование росло от основания черепа до сердца. "Нам удалось при помощи современных технологий эндоскопически и через небольшой разрез на шее удалить опухоль от сосцевидного отростка до перикарда, выделив все сосуды, все нервы. И вот ребенок через семь дней здесь в палате, дышит, ест", - рассказал врач о своей уникальной пациентке. Другая девочка, по его словам, еще только готовится к операции, которая должна состояться в ближайшие дни.

"Вот видишь, как у девочки все хорошо", - подбодрил Женю Путин. Врачи пообещали благополучный исход. "Вам верят", - заметила гендиректор центра Галина Новичкова. "Без веры никак", - согласилась мама девочки. Родители рассказали президенту, что условиями в медучреждении довольны. "Мы из маленького города, поэтому для нас все очень неожиданно", - заметила она.

Глава центра обратила внимание президента на то, что для детей созданы не только все необходимые медицинские и бытовые условия, но и возможности для творчества. Путин заметил: "Да я вижу. Фломастеры вот". "Что ты рисуешь?" - попросил он девочку показать альбом. "Это что за кот такой? У тебя есть такой?" - поинтересовался он. Девочка ответила отрицательно. "Придумала? Расскажи", - попросил глава государства. Адиля тоже держала в руках блокнот с рисунками. "А здесь сердечко нарисовано", - отметил президент.

Президент в ходе прощания отметил, что не будет никого "обнимать-целовать из санитарных соображений". Каждой из девочек он подарил большую куклу. Мама одной из них спросила, можно ли сделать фото детей с президентом на память. "Давайте, сюда вот встану", - согласился Путин и встал на одно колено между двух коек, чтобы оказаться на одном уровне с девочками.

После этого президент заглянул в палату к пятилетнему мальчику Вадиму. Ребенок застеснялся и с головой спрятался под одеялом. "Как тебя зовут, скажи мне из-под одеяла", - спросил Путин. Мама помогала разобрать его ответы. Так глава государства узнал, что мальчика зовут Вадим и что он играет на телефоне в Minecraft. Мама мальчика сообщила, что после нескольких операций с ребенком все хорошо. По словам врачей, случай мальчика был тяжелым, опухоль трудно расположена, ребенок из-за нее начал терять зрение, пришлось проводить курс химиотерапии и после того, как новообразование уменьшилось, его удалось удалить через ноздрю.

Вадиму президент тоже вручил подарок - игрушечный вертолет. Мальчик помахал на прощание рукой Путину.