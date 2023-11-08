Кадыров пообещал увольнять чиновников, дети которых не знают чеченский язык

По словам главы республики, дети перестают думать на родном языке, без чего не могут быть чеченцами

ГРОЗНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал уволить чиновников, дети которых не знают родного языка. Об этом он заявил во время финального этапа конкурса на знание чеченского.

"Если, будучи у вас в гостях, увижу, что дети моего соратника не знают свой родной язык, я сразу исключу его из нашей команды и оборву с ним все связи. Говорить на родном языке детей прежде всего должны учить родители. Без подрастающего поколения, знающего чеченский язык, у республики не будет будущего", - заявил Кадыров.

Он отметил, что другие языки тоже надо учить, но в приоритете должен быть родной. "Дети перестают думать на чеченском языке, а без этого они не могут быть чеченцами", - добавил глава Чечни.

Ранее в Грозном подвели итоги конкурса на знание чеченского языка с призовым фондом 8 млн рублей. По итогам всех заданий первое место занял Халим Бурчаев. Дополнительно по решению главы Чечни премию в размере 1 млн рублей получила самая юная участница конкурса.