В 2024 году на Ставрополье собираются построить 10 учреждений здравоохранения

На модернизацию первичного звена выделят 2 млрд руб, заявил и. о. министра здравоохранения республики Юрий Литвинов

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2024 году планируют построить 10 и капитально отремонтировать 45 учреждений здравоохранения. Об этом сообщил журналистам и. о. министра здравоохранения республики Юрий Литвинов.

"Мы поступательно движемся вперед в деле улучшения качества и доступности медицинской помощи во исполнение поручений президента России и губернатора края. Ежегодно на мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения выделяется порядка 2 млрд руб, и будущий год не станет исключением. Это позволит ввести в строй еще 10 объектов строительства, отремонтировать 45 медучреждений, увеличить парк диагностического оборудования более чем на 700 единиц", - отметил Литвинов.

По его словам, бюджет предполагает активное финансирование сферы здравоохранения региона.

"На 17% увеличен объем средств на льготное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями - на эти цели планируется выделить 3,88 млрд руб. Заложены средства на ежегодное повышение зарплат врачей", - добавил и. о. министра.