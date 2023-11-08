Более 17 млн раз водители пополнили парковочный счет в приложении без комиссии

Кроме того, без комиссии доступны покупка абонемента на уличные городские парковки, оплата круглосуточного резидентного разрешения и другие

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Водители пополнили парковочный счет без комиссии в приложении "Парковки России" банковской картой или через систему быстрых платежей (СБП) более 17 млн раз. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"Уже восемь месяцев в приложении "Парковки России" можно зачислять деньги на парковочный счет через СБП или банковской картой без комиссии - все расходы берет на себя город. Это позволяет экономить собственные средства. За это время водители пополнили счет такими способами больше 17 млн раз", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба АМПП.

По словам заммэра, такая возможность стала доступна в марте 2023 года. Кроме того, без комиссии доступны: покупка абонемента на уличные городские парковки, оплата круглосуточного резидентного разрешения, оплата штрафа за неоплату парковки или эвакуацию, оплата начисления за проезд по МСД или проспекту Багратиона.