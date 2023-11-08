8 ноября, 14:08

Более 180 тыс. школьников стали участниками проекта "Московское кино в школе"

Среди них фильмы "Петр Первый", "Броненосец Потемкин", "Завтра была война" и другие

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Свыше 180 тыс. школьников посмотрели отечественные фильмы в рамках проекта "Московское кино в школе" за пять лет его работы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Проекту "Московское кино в школе" исполнилось 5 лет. За это время свыше 180 тысяч школьников и студентов колледжей столицы посмотрели больше 65 отечественных фильмов", - написал мэр.

Он уточнил, что среди них фильмы "Петр Первый", "Броненосец Потемкин", "Завтра была война", "В бой идут одни старики", "Я шагаю по Москве", "Иваново детство", "Собачье сердце". Юным зрителям рассказывают, как создавалась картина, а после просмотра с ними обсуждают фильм педагоги и родители. Кроме того, проводятся встречи с актерами, режиссерами, продюсерами, сценаристами, операторами и киноведами. Киноафиша формируется москвичами на весь учебный год с помощью онлайн-голосования. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация