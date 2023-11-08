В КБР сумма региональных выплат участникам СВО и их семьям достигла 600 млн рублей

Семьям с детьми выплачены пособия на общую сумму 4,6 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 8 ноября. /ТАСС/. Сумма социальных региональных выплат в Кабардино-Балкарии (КБР) военнослужащим - участникам СВО, а также их семьям составила порядка 600 млн рублей за год. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков по итогам встречи с министром труда и соцзащиты региона Алимом Асановым.

"В части социальной поддержки основные суммы выплат составили нашим военнослужащим, выполняющим задачи СВО, и семьям с детьми. Сумма социальных региональных выплат военнослужащим - участникам СВО, а также их семьям с сентября 2022 года по октябрь 2023 года составила порядка 600 млн рублей", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Он также пояснил, что семьям с детьми выплачены пособия на общую сумму 4,6 млрд рублей, государственную поддержку получают свыше 62 тыс. семей на более 77 тыс. детей.

За девять месяцев 2023 года количество занятых в предпринимательстве по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в КБР увеличилось вдвое, при этом снизилась численность безработных. "Рабочие ресурсы в основном сосредоточены в сельском хозяйстве, строительстве, торговле и на обрабатывающих производствах. Общая численность населения, занятого в экономике и социальной сфере, в январе-июне текущего года превысила 402 тыс. человек", - дополнил руководитель региона.

Уровень регистрируемой безработицы в Кабардино-Балкарии снижается и на конец сентября достиг 1%, тогда как годом ранее составлял 1,9%. Численность зарегистрированных безработных - 4,7 тыс. человек, для сравнения - в октябре 2022 года было 8,4 тыс. человек, более 30% нашли работу при содействии службы занятости.