Сладкий белок браззеин может в течение трех лет появиться в составе продуктов в РФ

Поскольку это натуральный продукт, то его выгоднее использовать в качестве сахарозаменителя, заявил ведущий эксперт рабочей группы FoodNet НТИ Михаил Чарный

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Белок браззеин, который может альтернативой сахару, начнет появляться в российских продуктах в течение ближайших трех лет, считает ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.

1 г браззеина эксперты приравнивают к 2 кг сахара. При этом компонент не изменяет уровень глюкозы в организме, что сделает сладости на его основе доступными для людей с диабетом, уточнил Чарный.

"Сертификация [белка] в России идет медленнее, чем в других странах. Я думаю, что через два-три года браззеин может появиться в российской продукции. Интерес к этому белку у промышленности огромный. Производители не хотят использовать в своих продуктах вредные сахарозаменители, а сладкий белок - это натуральный продукт", - сказал он корреспонденту ТАСС на конференции "Национальная технологическая революция 20.35".

Говоря о перспективах распространения белка, представитель НТИ указал и на недостаток такого сахарозаменителя: под действием высоких температур он сворачивается и теряет свой вкус, поэтому использовать его в выпечке не стоит. Подходящими для добавления браззеина он назвал такие продукты, как мороженое, газированные напитки и ряд других, не требующих подогрева.

"Группа компаний "Эфко" уже сертифицировала браззеин первой в мире в Объединенных Арабских Эмиратах. Понятно, почему - в арабских странах очень быстро "молодеет" сахарный диабет", - уточнил эксперт.

Конференция (баркемп) "Национальная технологическая революция 20.35" проходил 7-8 ноября в Санкт-Петербурге. Представители вузов, крупных компаний и государственных организаций обсуждали актуальные вопросы развития отрасли беспилотных авиационных систем, автомобильной промышленности, фармацевтики и биотехнологий, искусственного интеллекта, а также технологий для Санкт-Петербурга. Организаторами форума выступили Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и Агентство стратегических инициатив.