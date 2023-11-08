8 ноября, 14:26

Первый трейлер GTA 6 выйдет в декабре

Штаб-квартира Rockstar Games. Thomas Ortega/ Shutterstock/ FOTODOM
Штаб-квартира Rockstar Games
© Thomas Ortega/ Shutterstock/ FOTODOM

Это событие приурочили к предстоящему в следующем месяце 25-летнему юбилею компании Rockstar Games

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Компания Rockstar Games, специализирующаяся на создании видеоигр, анонсировала выход в декабре первого трейлера новой игры Grand Theft Auto (GTA).

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"Мы очень рады сообщить вам, что в начале декабря мы опубликуем первый трейлер нашей следующей игры Grand Theft Auto", - говорится в заявлении президента компании Сэма Хаузера, опубликованном на сайте Rockstar Games. Это событие приурочено к предстоящему в следующем месяце 25-летнему юбилею компании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что в ближайшее время состоится официальный анонс игры. Ее действие будет разворачиваться в городе, похожем на Майами. Игроку будут доступны два персонажа - мужского и женского пола.

Пятая часть серии GTA вышла 10 лет назад и является второй самой продаваемой видеоигрой в мире (более 185 млн копий). На первом месте - Minecraft (более 300 млн). 

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© Информационное агентство ТАСС
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