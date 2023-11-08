На Украине заявили о локализации вспышки гепатита А в Винницкой области

Министр здравоохранения страны Виктор Ляшко отметил, что источник инфекции пока не установлен

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вспышка гепатита А в Винницкой области локализована. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Вспышку на Виннитчине удалось локализовать. Мы видим, что появляются новые случаи. Но это случаи, которые проявляются проактивно - путем обследования контактных лиц или в семейных очагах", - приводит его слова агентство Укринформ.

Ляшко добавил, что источник инфекции пока не установлен. По его словам, в Винницкой области зарегистрировано 274 случая гепатита А, в других областях фиксируются единичные случаи, однако, отметил министр, Минздрав не считает их взаимосвязанными.

В городе Виннице проводится вакцинация пациентов группы риска от гепатита А.

О первых инфицированных гепатитом А в Винницкой области сообщили 16 октября, в последующие дни их число быстро увеличивалось. 30 октября главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о чрезвычайной ситуации областного масштаба. В ноябре несколько случаев были зафиксированы в соседней Ивано-Франковской области, затем - в Закарпатской, Тернопольской и Днепропетровской областях.