В Киргизии спасли получившего травму при восхождении на пик Рецека россиянина

В МЧС страны сообщили, что он получил травму на высоте 4,3 тыс. м над уровнем моря

БИШКЕК, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Киргизии эвакуировали гражданина России, который получил травму при восхождении на пик Рацека.

"Пилоты МЧС КР совместно с группой спасателей из числа альпинистов ОсОО "Ак-Сай Трэвел" эвакуировали туриста из России, который получил травму при восхождении на пик Рацека, на высоте 4,3 тыс. м над уровнем моря", - сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее информации, группа спасателей спустила пострадавшего на высоту 3,9 тыс. м, после чего его эвакуировали на вертолете.