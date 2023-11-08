8 ноября, 14:47

В Киргизии спасли получившего травму при восхождении на пик Рецека россиянина

В МЧС страны сообщили, что он получил травму на высоте 4,3 тыс. м над уровнем моря

БИШКЕК, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Киргизии эвакуировали гражданина России, который получил травму при восхождении на пик Рацека.

"Пилоты МЧС КР совместно с группой спасателей из числа альпинистов ОсОО "Ак-Сай Трэвел" эвакуировали туриста из России, который получил травму при восхождении на пик Рацека, на высоте 4,3 тыс. м над уровнем моря", - сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее информации, группа спасателей спустила пострадавшего на высоту 3,9 тыс. м, после чего его эвакуировали на вертолете. 

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