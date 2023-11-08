В Испании ведут расследование в отношении X из-за рекламы финансовых продуктов

По данным La Vanguardia, надзорный орган изучает, было ли нарушено законодательство посредством распространения рекламы криптовалют и других продуктов через спонсируемые публикации

МАДРИД, 8 ноября. /ТАСС/. Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании ведет расследование в отношении социальной сети X (ранее Twitter) из-за возможного нарушения местного законодательства. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, испанский надзорный орган изучает, было ли нарушено законодательство посредством распространения рекламы криптовалют и других продуктов через спонсируемые публикации, в которых без разрешения были использованы изображения актеров, а страницы прессы были подделаны.

Расследование связано с законом, согласно которому для размещения рекламы инвестиционных продуктов в поисковых системах, соцсетях или СМИ рекламодатели обязаны иметь соответствующие разрешения. Кроме того, как следует из постановления, до размещения рекламных публикаций необходимо убедиться, что организации-рекламодатели, предоставляющие инвестиционные услуги, зарегистрированы в соответствующем надзорном органе.

Публикация таких объявлений может повлечь за собой многомиллионный штраф.