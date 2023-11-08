Дагестанский гуманитарный институт проведет переподготовку матерей и вдов участников СВО

Более 30 участников сообщества выразили желание пройти переподготовку по специальности педагог-психолог

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Более 30 матерей и вдов погибших военнослужащих СВО смогут пройти бесплатно переподготовку в Дагестанском гуманитарном институте (ДГИ) в 2023-2024 учебном году по специальности педагог-психолог. Договоренности были достигнуты во время встречи ректора института Нухкади Бахмудкадиева с руководителем сообщества "Сила матерей" Сефижат Магомедрасуловой, сообщила пресс-служба института.

"В ДГИ успешно функционирует центр дополнительного образования, который выпустил уже несколько десятков специалистов по новым специальностям. Для указанной категории обязательно будет сделано все необходимое, чтобы переквалификация прошла максимально комфортно и успешно", - цитирует пресс-служба Бахмудкадиева.

По словам Магомедрасуловой, более 30 участников сообщества выразили желание пройти переподготовку по специальности педагог-психолог.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе образовательного учреждения, обучение для вдов и матерей начнется с января 2024 года.

Сообщество "Сила матерей" создано в Дагестане в 2022 году. Его участницами стали более 200 матерей, жен и сестер военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. В сообществе оказывают бесплатную юридическую и психологическую поддержку. Участницы сообщества выпустили первую книгу об участниках СВО. Также женщины планируют построить первую в России мечеть в память о погибших в СВО бойцах и издать сборник с их биографиями.