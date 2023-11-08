На Украине отказываются включить отопление в Киево-Печерской лавре

Как считают представители лавры, все это делается для того, чтобы выжить людей из занимаемых ими монастырских корпусов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Руководство музея-заповедника "Киево-Печерская лавра", подведомственного Минкультуры Украины, отказалось включить отопление в помещениях монастыря. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на источник в лавре.

По информации СПЖ, чиновники заявляют, что отопление не включат вообще. Как считают представители лавры, все это делается для того, чтобы выжить людей из занимаемых ими монастырских корпусов, отмечает СПЖ в Telegram-канале.

Власти Украины последовательно выдавливают каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. В конце марта музей-заповедник в одностороннем порядке разорвал соглашение об аренде с лаврой и потребовал от монахов покинуть обитель. В августе суд признал законными расторжение аренды и претензии музея на имущество монастыря, что позволяет выселить монахов из обители. После этого руководство музея закрыло для посетителей вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря, а также запретило студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры.

На Украине в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Против священников канонической церкви властями выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. Руководство ПЦУ давно заявило, что ставит задачу отобрать у канонической церкви два крупнейших монастыря Украины - Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство подготовило и в январе внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией. 19 октября Верховная рада поддержала этот законопроект в первом чтении, дата рассмотрения во втором чтении пока не назначена.