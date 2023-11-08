В центре Санкт-Петербурга в 2026 году намерены обустроить "Арктический сад"

В городе проводят тендер на благоустройство территории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Общественное пространство "Арктический сад" появится возле Российского государственного музея Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге в 2026 году. Об этом ТАСС рассказала директор музея Наталья Петрова.

"Сейчас мы проводим тендер на благоустройство этой территории, у нас уже есть необходимое количество заявок, в самое ближайшее время нам будем известен исполнитель. Мы пока, согласно закону, не видим имена исполнителей, только документацию. Будем надеяться, что к осени 2024 года она будет уже в музее, и тогда, если все остальное пойдет хорошо, мы сможем заложить этот проект в бюджет и в 2026 году открыть "Арктический сад", - рассказала Петрова.

По ее словам, варианты будущего общественного пространства, которое будет служить популяризации истории освоения Арктики и Антарктики, могут быть совершенно разные, особенно с учетом современных мультимедийных возможностей. Петрова отметила, что экспонаты музея требуют особых условий хранения, поэтому едва ли переедут на уличное пространство, но вполне вероятно, что это могут быть их реплики, отсканированные образы, а также арт-объекты и инсталляции, в том числе созданные специально для людей с ограниченными возможностями.

Само название "Арктический сад" по задумке музейщиков тоже будет обыграно несмотря на то, что высадка растений в основной грунт у здания музея, бывшей единоверческой церкви Святителя Николая и объекта культурного наследия федерального значения, невозможна.

"Мы думаем сделать сад растений в кадках - в форме аналогий. Покажем, что растет в нашей среде, может быть, в южных регионах, и то, что произрастает в Арктике, чтобы люди могли это увидеть и сравнить. Мы уже консультировались с ботаниками, думаем, что это возможно, хотя вопрос еще предстоит детально проработать со всех сторон", - подчеркнула директор музея.

Для музея "Арктический сад" станет еще одной площадкой для проведения выставок, лекций и фестивалей, а для жителей и гостей Петербурга - местом для отдыха и попутного изучения истории освоения Арктики и Антарктики.

Российский государственный музей Арктики открылся 8 января 1937 года. С началом активного освоения Антарктиды он изменил название, став музеем Арктики и Антарктики, а в 1998 году был отделен от одноименного научно-исследовательского института. При этом оба учреждения входят в структуру Росгидромета. Экспозиция музея состоит из тематических разделов: "Природа Арктики", "История исследования и освоения Северного морского пути" и "Антарктика", коллекция насчитывает более 60 тыс. единиц хранения.