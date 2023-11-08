Все панды из зоопарка в Вашингтоне отправляются обратно в Китай

Если стороны не продлят контракт об аренде или не договорятся об отправке новых панд в американские зоопарки, то в США больше не останется этих животных

ПЕКИН, 8 ноября. /ТАСС/. Три панды из зоопарка в Вашингтоне возвращаются в Китай, таким образом в городе больше не будет ни одного бамбукового медведя, сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, панды Мэй Сян, Тянь Тянь и Сяо Цицзи из Смитсоновского национального зоологического парка "в скором времени отправятся в путешествие обратно в Китай". Утром по вашингтонскому времени представители СМИ прибыли в зоопарк, чтобы попрощаться с пандами. Контейнеры с бамбуковыми медведями уже готовят к отправке в аэропорт.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что три панды из зоопарка в Вашингтоне вернутся в Китай до конца декабря. Бамбуковые медведи из зоопарков Атланты, Сан-Диего и Мемфиса в США либо уже вернулись в КНР, либо вернутся до конца 2024 года в соответствии с договором об аренде животных. Если стороны не продлят контракт об аренде или не договорятся об отправке новых панд в американские зоопарки, то в США больше не останется этих животных.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд". В естественных условиях сейчас проживают около 1,8 тыс. бамбуковых медведей. В основном они обитают в горной местности юго-западной провинции Сычуань, где сохранились бамбуковые леса. В различных питомниках и зоопарках содержатся примерно 180 особей. Власти Китая поставили задачу к 2025 году довести общую популяцию обитающих в дикой природе панд до более чем 2 тыс.