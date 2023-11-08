В студии звукозаписи в Твери подтвердили визит Пугачевой

Основатель студии Михаил Саламов отказался раскрывать подробности

ТВЕРЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Певица Алла Пугачева 3 ноября посетила студию звукозаписи "Салам" в Твери. Эту информацию подтвердил ТАСС основатель студии Михаил Саламов.

"Была, да. Это не секрет полишинеля", - сказал Саламов, добавив, что не будет раскрывать подробности визита артистки.

Ранее российские Telegram-каналы сообщили, что Пугачева записала на тверской студии несколько новых песен.

Весной 2022 года артистка уехала с семьей из России в Израиль. В мае 2023 года певица прилетала в столицу РФ, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным. 2 ноября ТАСС стало известно о том, что Пугачева вновь посетила Москву.

Студия "Салам" основана в 1989 году музыкантом Михаилом Саламовым и звукорежиссером Игорем Лалетиным. Здесь записывали свои песни многие известные артисты, в том числе Леонид Агутин, Андрей Губин и другие.