Российские волонтеры начали работу с индийскими детьми в Нью-Дели

Ее проводит Россотрудничество в партнерстве с Ассоциацией волонтерских центров, Российской гуманитарной миссией, субъектами Российской Федерации и ведущими российскими университетами

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноября. /ТАСС/. Волонтеры из РФ оказали гуманитарную помощь и рассказали о России индийским сиротам и школьникам из неблагополучных семей. Как объяснила корреспонденту ТАСС председатель координационного совета Индийской ассоциации российских соотечественников (ИАРС) Елена Барман, в Нью-Дели миссия адресована детскому семейному приюту "Мала Смрити", в котором проживают 30 детей от трех до тринадцати лет, а также ученицам средней школы "Крайст Раджа", где обучаются девочки из бедных и неблагополучных семей.

"Эту миссию проводит Россотрудничество в партнерстве с Ассоциацией волонтерских центров, Российской гуманитарной миссией, субъектами Российской Федерации и ведущими российскими университетами. Содействие в ее проведении оказывает ИАРС", - сказала Барман. Она отметила, что в Индию прибыла группа из 10 человек - трех преподавателей и семи студентов Российского государственного гуманитарного университета

Российские волонтеры познакомили индийских детей из приюта "Мала Смрити" с традиционными русскими игрушками, рассказали о России. Работа с детьми продолжилась в Русском доме с учащимися средней школы "Крайст Раджа" из индийской столицы. Волонтеры, одетые в русские народные костюмы, вместе с детьми сделали из бумаги кокошники и потом устроили хоровод. Детей кормили и угощали традиционными русскими сладостями.

Как рассказал корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Индии Олег Осипов, миссия продолжит работу до 15 ноября. В последний день пройдет гала-концерт, в ходе которого дети познакомят гостей с индийскими играми, танцами, рецептами любимых блюд, а напоследок получат сладкие подарки от организаторов проекта.

"Цель миссии - познакомить индийских школьников с географией, культурой, научными достижениями России, а также с традиционной русской культурой - сказками, музыкой, музыкальными инструментами, костюмами, изобразительным искусством", - отметил собеседник агентства.