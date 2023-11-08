Володин заявил, что поправки о праве регионов очищать русла рек могут принять осенью

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ранее отмечал, что в настоящее время органы местного самоуправления имеют право проводить работы по расчистке русел рек исключительно при введении режима чрезвычайной ситуации

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Поправки, направленные на наделение региональных и муниципальных властей полномочиями по расчистке русел рек, могут быть приняты до конца осенней сессии. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с участием главы МЧС Александра Куренкова на пленарном заседании палаты.

"Эта проблема для всех нас очевидна. Обращаются и руководители регионов, у нас есть обращение главы Приморского края, поэтому надеемся, что этот законопроект мы постараемся до конца сессии принять. И он вступит в силу с тем, чтобы уже могли весной полностью использовать полномочия и возможности, которые дадут новые нормы", - отметил Володин.

Таким образом он прокомментировал слова заместителя главы МЧС Виктора Яцуценко, который сообщил о внесении в Госдуму поправок в Водный кодекс РФ. "Это Водный кодекс, мы внесли изменения в него, [направленные] на право муниципальным образованиям и субъектам РФ проводить углубительные работы, проводить очистку русел, использовать грунт в том числе для восстановления инфраструктуры и создания резервов", - отметил Яцуценко, обратившись к депутатам с просьбой поддержать поправки.

Володин в свою очередь обратил особое внимание на то, что участие в правчасе принимает не только сам министр, но и его заместители. "Там, где министерства сложные, большие, ответственные, участие заместителей [министров] мы видим крайне важным. И такую практику будем расширять и использовать при отчетах других ваших коллег", - отметил Володин, подчеркнув, что такой подход повышает ответственность перед избирателями как депутатов, так и представителей министерств.

В сентябре губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума сообщал, что поправки, направленные на передачу региональным и муниципальным властям полномочий по очистке русел рек, будут переданы для рассмотрения в Госдуму осенью. Он отмечал, что изменения в законодательство были разработаны совместно с МЧС. Кожемяко также подчеркивал, что в настоящее время органы местного самоуправления имеют право проводить работы по расчистке русел рек исключительно при введении режима чрезвычайной ситуации.