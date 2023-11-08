КС РФ разъяснил порядок восстановления на службе в полиции после уголовного дела

Если суд отказывает в восстановлении на службе при наличии оправдательного заключения, он обязан мотивировать такое решение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев жалобу уволенной из-за уголовного дела сотрудницы МВД, указал на возможность ее восстановления на службе в полиции в случае оправдательного приговора. При этом, если суд отказывает в восстановлении на службе при наличии оправдательного заключения, он обязан мотивировать такое решение, следует из постановления КС РФ.

"Выявленный в настоящем постановлении конституционно-правовой смысл пункта 9 части 3 статьи 82 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является общеобязательным, что исключает любое иное его истолкование в правоприменительной практике", - говорится в решении КС РФ.

Жалоба уволенной

Поводом для проверки конституционности положений ФЗ "О службе в органах внутренних дел РФ", содержащих перечень оснований для увольнения из полиции, стала жалоба Яны Бычковой. С 2004 по 2017 год она служила в органах внутренних дел в Ставрополе в должности старшего инспектора отделения по делам несовершеннолетних. В марте 2017 года в результате проверки женщина была уволена со службы "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".

Перед увольнением Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки), что и стало причиной для проверки и последующего увольнения. В ходе долгих судебный разбирательств экс-майор была оправдана. После этого она обратилась в суд с требованием о восстановлении на работе.

Суд первой инстанции требование удовлетворил, так как решение об увольнении со стороны полиции было мотивировано уголовным делом, а факт преступления так и не подтвердился. Однако апелляционная инстанция отменила это решение, указав на то, что оправдание по делу не отменяет выводов служебной проверки, которая привела к увольнению "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел". Дальнейшие разбирательства в судах результатов не принесли, и Бычкова обратилась с жалобой в КС РФ.

Решение КС РФ

КС РФ подчеркнул, что сами по себе основания для увольнения, изложенные в ФЗ "О службе в органах внутренних дел РФ", не противоречат Конституции - повышенные требования в части служебного поведения для сотрудников МВД не являются дискриминацией. При этом норма о "совершении проступка, порочащего честь сотрудника органов" не может применяться произвольно и должна сопровождаться служебной проверкой.

К таким поступкам относится и совершение уголовно наказуемых преступлений. В КС РФ отметили, что если данные, использованные при возбуждении уголовного дела и при вынесении решения об увольнении совпадают, то сам по себе оправдательный приговор не ведет к автоматическому восстановлении на службе.

Суды, рассматривая иски о восстановлении на службе, должны учитывать оправдательный приговор с позиций презумпции невиновности, а значит, считать проступок не имевшим место. Оспаривание результатов служебной проверки в органах МВД проводится отдельно, суд должен рассмотреть обоснованность результатов проверки с учетом оправдательного приговора.

Если же суд, рассматривающий иск о восстановлении на службе, полагает, что вынесение оправдательного приговора (решения о прекращении уголовного дела, уголовного преследования по реабилитирующим основаниям) не отменяет правомерности его увольнения, он обязан обосновать свою позицию с учетом оправдательного акта. Решение должно приниматься не по формальным признакам, а учитывать реальные обстоятельства как причин увольнения, так предполагаемых проступков.

Судебные решения по делу Яны Бычковой подлежат пересмотру на основе позиций, изложенных Конституционным судом в своем постановлении.