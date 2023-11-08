Путин наградил президента центра им. Бурденко орденом "За заслуги перед Отечеством"

Александр Коновалов получил награду за большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, многолетнюю плодотворную деятельность

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил нейрохирурга, доктора медицинских наук, почетного президента НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Минздрава России Александра Коновалова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Коновалова Александра Николаевича - почетного президента федерального государственного автономного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко", город Москва", - говорится в документе.

Центр им. Бурденко - одна из ведущих нейрохирургических клиник мира, сообщается на сайте учреждения. В центре ежегодно выполняют около 10 тыс. нейрохирургических вмешательств при самом широком спектре заболеваний нервной системы.