8 ноября, 16:09

В Курской области рекультивировали полигон ТБО площадью 22,5 га

По словам главы региона Романа Старовойта, свалка копилась более 35 лет

ТАСС, 8 ноября. В Курской области провели по нацпроекту "Экология" рекультивацию полигона твердых бытовых отходов на общей площади 22,5 га, что сравнимо с более 30 футбольными полями, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Недалеко от Железногорска по нацпроекту "Экология", инициированному президентом России Владимиром Путиным, завершены работы по рекультивации полигона ТБО. Свалка в этом месте появилась более 35 лет назад. За прошедшее время ее площадь составила 22,5 га", - написал он.

Старовойт отметил, что после выполнения комплекса работ по ликвидации свалка уменьшилась практически на 10 га, на ней собрали мусор, смонтировали защитный экран в несколько слоев, построили системы сбора и очистки фильтрата и ливневых стоков, провели высадку зеленых насаждений. "Отмечу, что работы завершены на год раньше запланированного срока, за что большая благодарность подрядчику. Обязательно и дальше продолжим делать регион чище", - написал губернатор Курской области. 

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РоссияКурская область
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