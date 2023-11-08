Цивилеву и Горемыкина включили в президентскую комиссию по делам ветеранов

В комиссию также вошли председатель Российского союза ветеранов Виталий Азаров и председатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Сергей Макаров

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин, а также председатель фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества" Анна Цивилева включены в состав комиссии при президенте РФ по делам ветеранов. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Включить в состав комиссии [при президенте РФ по делам ветеранов] следующих лиц: <…> Горемыкин В. П. - заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно- политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, <…> Цивилева А. Е. - председатель государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в тексте документа.

Уточняется, что также в комиссию вошли председатель Российского союза ветеранов Виталий Азаров и председатель координационного совета Ассоциации ветеранов специальной военной операции Сергей Макаров.