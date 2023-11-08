Министра по нацполитике Дагестана наградили медалью ордена "За заслуги перед отечеством"

Энрик Муслимов занимает должность с марта 2019 года

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрика Муслимова медалью ордена "За заслуги перед отечеством". Соответствующий указ опубликовали портале правовой информации.

"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить: медалью ордена "За заслуги перед отечеством" І степени Муслимова Энрика Селимовича, министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан", - говорится в тексте документа.

Муслинов занимает пост министра по нацполитике региона с марта 2019 года.

Ранее в разные годы занимал должность начальника федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Дагестану и должность врио главы города Дербента. Имеет звание генерал-майора.