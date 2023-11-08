В Москве намерены установить 100-тысячный домовой указатель

Как уточнил заммэра столицы Петр Бирюков, единая система навигации создается в городе с 2014 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Количество домовых указателей в Москве 9 ноября достигнет 100 тыс. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства 9 ноября установят в столице юбилейный - 100-тысячный домовой указатель. Он появится на доме 2, корпус 2 по улице Маршала Рыбалко в Северо-Западном административном округе", - сказал Бирюков.

Он отметил, что единая система навигации создается в Москве с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. "Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц", - уточнил заммэра.

Как добавили в пресс-службе КГХ, благодаря созданию единой системы навигации москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту.

"Продолжаем реализацию проекта историко-патриотической навигации, в рамках которого указатели с QR-кодами устанавливаем к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, и памятным местам военных лет, к объектам, связанным со знаковыми событиями в истории нашей страны, выдающимися деятелями культуры и науки", - заключили в комплексе.