Путин наградил орденом Мужества сотрудника липецкой ИК-6 за задержание преступника

Офицер получил ранения, но сумел задержать преступника и удерживал его до прибытия помощи, после чего был госпитализирован и умер

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил начальника отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии (ИК) №6 по Липецкой области Александра Федосеева орденом Мужества посмертно.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Федосеева Александра Анатольевича - начальника отдела по воспитательной работе с осужденными федерального казенного учреждения "Исправительная колония №6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Липецкой области" (посмертно)", - говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте нормативно-провавых актов.

По данным УФСИН по Липецкой области, 28 июня в ИК №6 осужденный за убийство и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних применил насилие в отношении начальника отряда отдела по воспитательной работе. При выдворении в штрафной изолятор он нанес майору внутренней службы два удара металлическим предметом и не менее 10 ударов кулаками по голове. Офицер получил ранения, но сумел задержать преступника и удерживал его до прибытия помощи, после чего был госпитализирован и умер.

В отношении 26-летнего осужденного, отбывающего наказание в ИК-6 УФСИН России по Липецкой области, были возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) и по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества).