РКН отозвал иск о признании недействительной регистрации журнала "В мире животных"

Это было сделано по просьбе одного из соучредителей, сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор в ноябре подал иск о признании недействительной регистрации периодического печатного издания "В мире животных", соучредителями которого являются Александр Аболиц и Николай Дроздов. Однако иск был отозван по просьбе одного из соучредителей, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Ведомство удовлетворило просьбу соучредителя журнала и отозвало указанный иск", - говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном экземпляре документов", владельцы печатных изданий обязаны предоставлять экземпляр своей периодической продукции в филиал ИТАР-ТАСС "Российская книжная палата". Однако Роскомнадзор выявил в январе 2022 года, что "В мире животных" не исполняет требование законодательства.

В марте 2022 года ведомство направило соучредителям издания запрос о причинах нарушения и дате последнего выхода в свет журнала. Не получив ответа в установленные сроки, в августе 2022 года Роскомнадзор направил соучредителям копии исковых заявлений о признании регистрации СМИ недействительной для ознакомления и решения вопроса в досудебное порядке. В ноябре того же года, вновь не получив ответов от соучредителей журнала, Роскомнадзор подал иск в Гагаринский районный суд Москвы.

"Ответ от Александр Аболица поступил в ведомство лишь в конце ноября. В нем содержалась информация о датах выхода в свет журнала, а также просьба отозвать иск о признании регистрации издания недействительной", - отметили в РКН.