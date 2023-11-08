8 ноября, 16:33

Путин обсудит с Мурашко вопросы поддержки центра Рогачева

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Президент отметил, что также обсуждал эту тему с премьер-министром Михаилом Мишустиным

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует обсудить с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко меры по поддержке Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Начиная совещание с членами правительства, глава государства напомнил, что ранее в среду посетил центр Рогачева. "Хочу поблагодарить министерство [здравоохранения] за то, что так по-серьезному относитесь к работе этого учреждения. Некоторые вопросы есть у специалистов, но мы потом обсудим: просят поддержать их, помочь по нескольким конкретным вопросам", - сказал он.

"Потом мы с министром [здравоохранения] поговорим отдельно", - добавил Путин.

Он отметил, что также обсуждал эту тему с премьер-министром. "Мы с Михаилом Владимировичем [Мишустиным] с утра говорили об этом", - сказал президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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