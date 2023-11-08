8 ноября, 16:47

На Мало-Калинкин мост в Петербурге вернулись исторические стеклянные плафоны

В городе также завершили ремонт на Нижнем Лебяжьем мосту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Исторические стеклянные плафоны появились на светильниках Мало-Калинкина моста в Петербурге после завершения ремонта, специалисты также восстановили антикоррозионное покрытие пролетов и очистили гранитные поверхности, сообщили в пресс-службе Смольного.

"Специалисты ГБУ "Мостотрест" завершили ремонт Мало-Калинкина и Нижнего Лебяжьего мостов. Работы на обеих переправах выполнялись в несколько этапов. На Мало-Калинкином мосту, который сооружен через канал Грибоедова в месте его впадения в Фонтанку, восстановлено антикоррозионное покрытие пролетных строений. Специалисты очистили гранитные поверхности, покрасили фасады, карнизы, перильное ограждение и светильники. На двух светильниках появились исторические стеклянные плафоны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на Нижнем Лебяжьем мосту через Лебяжью канавку также выполнили работы по антикоррозионной защите и окраске металлических конструкций перильного ограждения, обработаны швы между блоками фасада и тротуарными плитами. Все гранитные поверхности очистили от загрязнений.

Кроме того, на завершающем этапе ремонта заменили асфальт проезжей части мостов. 

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РоссияСанкт-Петербург
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