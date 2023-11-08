В селах Кабардино-Балкарии за год привлекли для работы около 30 медиков

По данным республиканского минздрава, в списке помимо участковых терапевтов и педиатров оказались также узкие специалисты - оториноларинголог, онколог, инфекционист и уролог

НАЛЬЧИК, 8 ноября. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии привлекли для работы в поселениях около 30 медицинских работников по программе "Земский доктор/ фельдшер" в 2023 году. Об этом сообщили в республиканском минздраве.

"Полностью исполнен установленный регионом целевой показатель программы. С начала 2023 года в медучреждения Кабардино-Балкарии трудоустроили 26 медработников, в числе которых 23 врача и 3 специалиста со средним медицинским образованием. Медиков распределили в медучреждения Баксанского, Зольского, Прохладненского, Терского, Урванского, Чегемского и Эльбрусского районов", - говорится в сообщении.

В основном это участковые терапевты и педиатры, но есть и узкие специалисты - оториноларинголог, онколог, инфекционист, уролог.

Программа "Земский доктор/фельдшер" реализуется в Кабардино-Балкарии с 2019 года. За этот период 165 специалистов разного профиля получили работу в медорганизациях республики, в том числе расположенных в отдаленных населенных пунктах.

"Программа позволяет молодым медикам получать единовременные компенсационные выплаты, а отрасли здравоохранения решать кадровый вопрос. По итогам 2022 года Кабардино-Балкария достигла высоких результатов в исполнении программы "Земский доктор/фельдшер" и была одним из первых субъектов в стране, достигших 100%-ного исполнения плана", - добавили в ведомстве.

Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что в регионе работает своя программа по привлечению врачей к работе на селе, за год, по аналогии с федеральной программой, за счет регионального бюджета помощь оказали пяти медработникам.