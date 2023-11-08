В Сверловской области медалью Луки Крымского наградили погибшего после вызова медбрата

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Степана Шабурова посмертно

ТАСС, 8 ноября. Президент России Владимир Путин наградил медбрата Березовской горбольницы Степана Шабурова, погибшего после нападения во время вызова скорой помощи на дом в Свердловской области в апреле 2023 года, медалью Луки Крымского посмертно.

"За самоотверженность проявленную, при исполнении профессионального долга, наградить медалью Луки Крымского Шабурова Степана Дмитриевича - медицинского брата государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области "Березовская центральная городская больница" (посмертно)", - говорится в указе главы государства "О награждении государственными наградами Российской Федерации", опубликованном на сайте нормативно-провавых актов.

Вечером 25 апреля 2023 года бригаду скорой помощи вызвали в Березовский в один из домов для оказания помощи. По прибытии медработников встретил муж пациентки, который ранил медика в область груди. Пострадавший самостоятельно добрался до служебной машины, его оперативно доставили в Березовскую центральную городскую больницу, однако от полученного ранения потерпевший вскоре умер в медицинском учреждении.