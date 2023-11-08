Путин поручил создать к 2030 году историко-культурный "Музей памяти" на Колыме

Доклад по этому вопросу президент России ждет до 1 июля

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году реализовать историко-культурный проект "Музей памяти" на месте бывших исправительно-трудовых лагерей в Магаданской области. Соответствующее поручение дано по итогам прошедшего в сентябре совещания у главы государства по развитию дальневосточных городов.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Магаданской области и государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Государственный музей истории ГУЛАГа" в связи с 70-летием со дня образования Магаданской области обеспечить до 2030 года реализацию историко-культурного проекта "Музей памяти", предусмотрев выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на указанные цели", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу президент ждет до 1 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Музей памяти" планируется, в частности, строительство двух музеев под открытым небом на месте бывших исправительно-трудовых лагерей Бутугычаг и Днепровский на Колыме.